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دولة تحصد الأولى عربياً و(41) عالمياً بمؤشر الرخاء والازدهار لـ2021

دولة تحصد الأولى عربياً و(41) عالمياً بمؤشر الرخاء والازدهار لـ2021
رام الله - دنيا الوطن
حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني، فيما جاء اليمن بأدنى معدلات الازدهار في التصنيف.

ومؤشر الرخاء والازدهار هو تصنيف سنوي تم تطويره بواسطة معهد ليغاتوم، ويستند المؤشر إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة، والنمو الاقتصادي، ونوعية الحياة، والصحة، والتعليم، والرفاهية الشخصية.

ويهدف المؤشر إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الدول لتحديد الخيارات الاقتصادية التي يجب القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات شاملة، وفتح المجال أمام الابتكار، وتمكين الناس من تحقيق الرخاء.

ويقيس المؤشر أداء 167 دولة، بالاعتماد على 12 ركيزة في ثلاثة مجالات أساسية للازدهار تشمل المعايير الشاملة للمجتمعات، وبيئة الاستثمار والاقتصادات المفتوحة، والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأشخاص.

وعربيا، حلت الإمارات (41 عالمياً) في المرتبة الأولى تلتها قطر (46 عالمياً)، ثم البحرين (56 عالمياً)، ثم الكويت (58 عالمياً)، وسلطنة عمان (67 عالمياً)، ثم السعودية (75 عالمياً).

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدنمارك في رأس قائمة أكثر الدول ازدهاراً، ومن ثم النرويج فالسويد، تليها فنلندا وبعدها سويسرا.

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