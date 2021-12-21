مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل للتباحث بشأن إيران

جيك سوليفان

نفتالي بينيت





وسيرافق سوليفان، في زيارته، منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك ومسؤولون أمريكيون آخرون، وفق ما ترجمته (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





من جهته، قال موقع (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: "إن سوليفان سيجتمع أيضًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية لبحث تعزيز العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين".





ولكن من المرجح أن يهيمن ما يُنظر إليه على أنه تهديد من إيران على زيارة سوليفان إذ أفاد المفاوضون بأن محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 تسير ببطء.





وتعتقد الولايات المتحدة أن الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي واحد أصبحت الآن "قصيرة جدًا".





من جانبه، قال مسؤول في إدارة بايدن: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان بشكل كامل على أنه يجب عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي. وتم تعليق المحادثات بين إيران والقوى العالمية، والتي تهدف إلى إحياء اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، حتى الأسبوع القادم بعد عدم إحراز تقدم".





ومن جهته أخرى، قال بيان البيت الأبيض: "إن سوليفان سيجدد التأكيد خلال محادثاته مع الإسرائيليين على التزام الولايات المتحدة بدعم أمن إسرائيل".





رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن يصلمستشار الأمن القومي الأميركي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لإجراء مناقشات مفصلة معرئيس الحكومة، بشأن برنامج إيران النووي.