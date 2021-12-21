إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الاثنين



1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (416) شاحنة، واستيراد عدد (367) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (43) شاحنة.



2. وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم إدخال (18) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء



3. معبر رفح البري، فقد غادره (496) مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ (494) مسافر وصلوا من الجانب المصري.



ونوهت وزارة المالية بغزة، إلى أن معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس الاثنين.





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الاثنين.