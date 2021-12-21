صبيحات: ست إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد وتوقعات بالمزيد قريباً





رام الله - دنيا الوطنقال وسام صبيحات مسؤول ملف (كورونا) شمال الضفة، صباح اليوم الثلاثاء، إن فلسطين سجلت حتى الآن ست حالات مصابة بمتحور (أوميكرون) الجديد، وهناك استقرار نسبي في عدد الإصابات والمنحنى الوبائي في فلسطين، فتارة ترتفع الإصابات وتارة تنخفض".وأضاف صبيحات في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "إن التوقعات أن ترتفع الإصابات بمتحور أوميكرون في فلسطين خلال الفترة القادمة لأن هناك حركة نشطة مع الأردن والداخل المحتل، ونأمل أن يكون هناك التزام حقيقي من المواطنين وإقبال على تلقي اللقاحات".