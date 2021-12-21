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صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 335 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
كشف صندوق النقد الدولي عن موافقة مجلسه التنفيذي على منح الأردن 335.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته أربع سنوات.

وقال صندوق النقد في بيان له: "إن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية"، وفق (المملكة).

وأضاف: "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد، ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".

وتابع: "أن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار منها حوالي 407 ملايين دولار على شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كورونا".

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