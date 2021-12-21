مصر تعلن وفاة طالب بسبب سوء المنخفض الجوي الحالي

من جهه أخرى، دعا طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية لكسح وشفط مياه الأمطار.



الجدير ذكره، أن مصر تشهد طقساً غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.







رام الله - دنيا الوطنتوفي طالب مصري، أمس الاثنين، بسبب حالة الطقس السيء التي تضرب عدد من محافظات البلاد.وأعلنت مديرية أمن الغربية، الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، عن تلقي خبراً يفيد بمصرع طالب يدعى حسام، بالصف الثالث الإعدادي، وفق (سكاي نيوز).وفي تفاصيل الحادثة، فإن الطالب بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادي في مدينة طنطا، تعرض للصعق بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.فيما نقل أهالي المدينة الطالب للمستشفى لإسعافه على الفور؛ إلا أنه توفى في هذه اللحظات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.