الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بالمتحور (أوميكرون)

أعلنت مصادر طبية في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الاثنين، عن تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، وفق ما نقلت شبكة (إيه بي سي).



في غضون ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قجر اليوم الثلاثاء، إن (أوميكرون)، أصبح المتحور المهيمن على الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، بنسبة تجاوزت 73 بالمئة من الحالات.



وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الإصابة بالمتحور (أوميكرون) في بعض أجزاء البلاد، يمثل أكثر من 90 في المئة من الحالات، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).



وتغلب المتحور أوميكرون السريع الانتشار، على المتحور دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثل ما يصل إلى 96.3 بالمئة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة، هي: أوريغون وواشنطن وايداهو، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.



ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن الزيادة الملحوظة أعلى بنسبة 70 في المئة تقريباً، مقارنة مع ما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط.



وأوضحت أن هذا الارتفاع الحاد في الإصابة بمتحور (أوميكرون) كان متوقعاً، وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن استراتيجيات الوقاية متعددة المستويات، ويمكن أن تبطئ انتشار فيروس (كورونا).



وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد تنبأت الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبة الإصابات بالمتحور (أوميكرون) مع نهاية السنة وبداية العام، بسبب تجمعات عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة.







رام الله - دنيا الوطن