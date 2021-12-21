اليابان تدفع لواشنطن 13 مليار دولار مقابل استضافة قوات عسكرية أمريكية

نيسان/

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقٍ ينص على أن تستضيف طوكيو قوات عسكرية أمريكية لمدة خمسة أعوام مقابل مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار، وفقا لـ(رويترز).وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه): "أن اليابان ستدفع نحو 1.55 تريليون ين (13.64 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة".وستبدأ الأعوام الخمسة لاستضافة قوات عسكرية أمريكية ابتداء منأبريل من العام المقبل.وقالت الهيئة: "إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات ين عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس".