شؤون فلسطينية

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي

استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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