سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد المقدسي الطبيب حازم الجولاني لذويه

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد المقدسي الطبيب حازم الجولاني، لذويه.وأوضح محامي العائلة خلدون نجم، أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد الجولاني قرب مقر قيادة شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح شرق القدس، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى المقاصد.وأضاف: أنه تم مواراة جثمان الشهيد الثرى في مقبرة اليوسفية بمشاركة 38 شخصا فقط من ذويه؛ وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت مدخل المقبرة ومنعت الصحفيين ومواطنين آخرين من دخولها.وكانت شرطة الاحتلال أعدمت الجولاني بإطلاق النار عليه قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) بالبلدة القديمة، في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.