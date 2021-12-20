شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: أزمة جامعة بيرزيت تستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً على أرفع المستويات

قيادي فلسطيني: أزمة جامعة بيرزيت تستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً على أرفع المستويات
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن الأزمة التي تعصف بجامعة بيرزيت وتهدد مكانتها، "تستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً على أرفع المستويات".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الأزمة تستدعي تحركاً عاجلاً خاصة وأن غالبية قادة الفصائل والمؤسسات الوطنية الهامة تخرجوا منها.

وشدد العوض على أن الجامعة بمكوناتها كافة ،بحاجة لدورهم في رأب الصدع بما يحافظ على هيبة الجامعة كمؤسسة تعليمية، ومكانتها كجامعة وطنية، ومنبراً يصون الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير.

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