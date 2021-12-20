"الداخلية" بغزة تؤكد على ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح بتلقي اللقاح





وأضافت الهيئة، بأن أي مواطن لا يتمكن من التسجيل، سواءً إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل، "إلا بعد حصوله على التطعيم".



يأتي ذلك في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، وتحصين المجتمع من آثاره.





رام الله - دنيا الوطنتجدد الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التأكيد على ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).