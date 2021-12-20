إسرائيل: نفتالي بينت يعقد جلسة طارئة لبحث سبل احتواء تفشي متحور (أوميكرون)



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرح أن الهدف الرئيسي حاليا هو تطعيم الأطفال قبل اجتياح (أوميكرون).





وأضاف: أن الموجة الحالية من الجائحة قوية جداً، وبالرغم من استعداداتنا فإنها قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد.



ورُصدت في إسرائيل، منذ منتصف الليلة الماضية، قرابة 940 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).





وتشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الى ارتفاع عدد الحالات المرضية النشطة الى اكثر من 7500، توصف حالة 83 منهم بخطيرة.





وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 8,232 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، مساء اليوم، جلسة مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، وكبار المسؤولين في الوزارة، لبحث السبل الكفيلة باحتواء تفشي متحور (أوميكرون) في إسرائيل، بما في ذلك توسيع سريان الشارة الخضراء وتقييد التجمهر كما تتم دراسة الغاء نمط الصف الاخضر في المدارس.