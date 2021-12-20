شؤون فلسطينية

طالع: الحكومة تصادق على توصيات "الصحة" المتعلقة بمكافحة (كورونا)

طالع: الحكومة تصادق على توصيات "الصحة" المتعلقة بمكافحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة، برئاسة د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس (كورونا).

وقالت في بيان لها، إن أهم التوصيات الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر)، وفرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين.

كما أكدت تشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).

أخبار ذات صلة

نادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن &#34;نفحة&#34;

نادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن "نفحة"

&#34;ردٌ عملي على اعتداء السجان&#34;.. أول تعليق من حماس على عملية الطعن بسجن نفحة

"ردٌ عملي على اعتداء السجان".. أول تعليق من حماس على عملية الطعن بسجن نفحة

مجلس الوزراء يعلن أيام العطل الرسمية بمناسبة أعياد الميلاد

مجلس الوزراء يعلن أيام العطل الرسمية بمناسبة أعياد الميلاد

&#34;الشعبية&#34; تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري

"الشعبية" تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري

طالع: قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

طالع: قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة اشتية

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

كهرباء غزة تصدر بعض الارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفضات

كهرباء غزة تصدر بعض الارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفضات

بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء إطلاق مبادرة الحي المثالي

بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء إطلاق مبادرة الحي المثالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء إطلاق مبادرة الحي المثالي

بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء إطلاق مبادرة الحي المثالي

شاهد: عشر سيارات إسعاف تصل غزة من الأردن غداً

شاهد: عشر سيارات إسعاف تصل غزة من الأردن غداً

حول قضية الأسيرات.. حوار مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون

حول قضية الأسيرات.. حوار مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لإرهاب المستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لإرهاب المستوطنين

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لحوار وطني تحضيراً لدورة مميزة للمجلس المركزي

"الديمقراطية" تدعو لحوار وطني تحضيراً لدورة مميزة للمجلس المركزي

الكشف عن تفاصيل لقاء جبهة النضال الشعبي مع حركة حماس بغزة

الكشف عن تفاصيل لقاء جبهة النضال الشعبي مع حركة حماس بغزة

حماس: أوصلنا رسالة للوسيط المصري بشأن الاعتداء على الأسيرات.. هذه مفادها

حماس: أوصلنا رسالة للوسيط المصري بشأن الاعتداء على الأسيرات.. هذه مفادها

المعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

المعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

منوعات

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويقدم السبب

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

عربي

ميقاتي: لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية ويحتاج إلى مساعدات عاجلة

ميقاتي: لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية ويحتاج إلى مساعدات عاجلة

السودان: قتيل وأكثر من مئة جريح خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد

السودان: قتيل وأكثر من مئة جريح خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين