طالع: الحكومة تصادق على توصيات "الصحة" المتعلقة بمكافحة (كورونا)





وقالت في بيان لها، إن أهم التوصيات الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر)، وفرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين.



كما أكدت تشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).



رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة، برئاسة د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس (كورونا).