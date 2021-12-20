"ردٌ عملي على اعتداء السجان".. أول تعليق من حماس على عملية الطعن بسجن نفحة

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن عملية الطعن في سجن نفحة، هي "الرد العملي على اعتداء السجان الصهيوني على الأسيرات".





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى والأسيرات خط أحمر وشعبنا ومن خلفه المقاومة الباسلة لن تترك السجان يستفرد بهم.





وشدد على أن "عملية الطعن في نفحة تطبيق ميداني لتحذير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس ، بأن الاعتداء على الأسيرات تجاوز للخطوط الحمراء".





وتابع: بأن قضية تحرير الأسرى كانت وستظل على رأس سلم أولويات حركة حماس وستواصل نضالها حتى كسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم.

رام الله - دنيا الوطن