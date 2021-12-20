"الشعبية" تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالوفد الأمني المصري في مدينة غزة، استعرض خلال اللقاء الأوضاع الراهنة، وناقش جملة من القضايا الهامة والعاجلة وفي مقدمتها الهجمة الإسرائيلية على الأسرى وأبناء شعبنا في الضفة.ورحب الوفد القيادي للجبهة خلال اللقاء بالوفد المصري، مؤكداً على العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري، وعلى دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وسياساته ومخططاته.وعَبّر الوفد القيادي في الجبهة عن شكره وتقديره لمصر على دعمها ومساندتها لأهلنا في القطاع، وجهودها المبذولة من أجل إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عنه جراء العدوان والحصار.وتطرق الوفد القيادي للأوضاع في قطاع غزة، داعياً القيادة المصرية لمواصلة جهوده في إنهاء معاناة شعبنا عبر كسر الحصار المفروض على القطاع، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه القضية الهامة، وأيضاً التدخل العاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية الواسعة على الأسيرات والأسرى، وأهلنا في الضفة المحتلة.وحول آخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة الوطنية، أكد الوفد المصري "أنهم مستمرون في السعي لإنجازها وسيبذلون كل الجهد حتى تحقيق هذا الهدف".بدوره، جدد وفد الجبهة تأكيده على أن المدخل لمعالجة الازمات و المشكلات الوطنية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا بالشروع الفوري بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا.وأكد الوفد القيادي بأن الجبهة ستكون خلال الأسابيع القادمة أمام تحرك على المستوي الوطني و الشعبي للضغط من أجل انجاز المصالحة، انطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تم الإعلان عنها في ذكرى انطلاقتها والتي جاءت تعزيزاً للجهود المصرية المتواصلة.وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات بما يصب في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وجهود إعادة اللحمة الوطنية للبيت الفلسطيني، وبناء المؤسسة الوطنية الجامعة في مواجهة الاحتلال ومخططات التصفية.