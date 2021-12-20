شؤون فلسطينية

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، المواطنين إلى اتباع الإرشادات التي أعلنتها وحدة العلاقات العامة والإعلام عبر موقعها الالكتروني وبوابات التواصل المختلفة، للحد من آثار المنخفض الجوي والتخفيف من أي مشاكل قد تنتج عن اشتداد الرياح.

وأهابت اللجنة في تصريح صحفي بالمواطنين عدم إلقاء النفايات الصلبة في الشوارع والطرقات حتى لا تنجرف مع سيول الأمطار وتتسبب بانسداد المصارف وحدوث تجمعات للمياه، وعدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تتسرب مياه الأمطار إليها وتؤدي إلى طفح المياه العادمة في المناطق والمنازل المنخفضة.

وأكدت على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب اشتداد الرياح، وتثبيت كل ما هو عرضه للتطاير، والابتعاد عن الأجسام الآيلة للسقوط وأعمدة الكهرباء والإنارة، وعدم الاقتراب من برك تجميع مياه الأمطار ومنع الأطفال من اللعب في محيطها، حفاظًا على سلامتهم.

وحذرت اللجنة من الاقتراب من شاطئ البحر او الوقوف على الألسن والصخور البحرية نظراً لارتفاع الأمواج، خشية الانزلاق بين الصخور او السقوط والتعرض للإصابة.

وأوضحت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم في مقر الطوارئ بكراج بلدية غزة لمتابعة تطورات المنخفض الجوي والتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدةً أن فرق اللجنة منتشرة ميدانيًا في المناطق الساخنة والمنخفضة وفق خطة الطوارئ المعدة مسبقاً.

وجددت لجنة الطوارئ التأكيد على ضرورة البدء الفوري في عملية اعادة اعمار البنية التحتية المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، ولاسيما بعد ظهور اشكاليات في بعض المناطق مع تساقط الأمطار خلال الفترة الماضية.

وطالبت الجهات الحكومية والمانحة بدعم ومساندة بلديات قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها بعد العدوان الأخير في جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن طواقم لجنة الطوارئ تعمل على مدار الساعة وفق حالة الطوارئ التي أعلنتها البلدية لمواجهة المنخفض الجوي والتعامل مع أي طارئ، من أجل تصريف مياه الأمطار ومنع غرق بيوت المواطنين في المناطق المنخفضة من المدينة.

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين للتواصل معها والإبلاغ عن شكاوى المنخفض على الرقم المختصر 115 وبوابات التواصل الإلكترونية الأخرى.

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