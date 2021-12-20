شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر بعض الارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفضات

كهرباء غزة تصدر بعض الارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفضات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، بعض النصائح للمواطنين، للتعامل مع المنخفضات الجوية التي يشهدها فطاع غزة حاليا.

وشددت الشركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص.

وشددت الشركة على ضرورة إغلاق اي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل لمياه الامطار ووصولها لشبكة الكهرباء المنزلية ، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل، بالإضافة الى تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح وخاصة المواد الحديدية مثل " ألواح الزينقو" أو "ألواح الطاقة الشمسية" والتي قد تتسب في تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار أو لا قدر الله خطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.

واكدت انه على المواطنين إزالة أغصان الأشجار المنزلية التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء بفعل الرياح إلى حدوث تماس كهربائي أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة أو الدفاع المدني إلى أحد الشوارع للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء.

وقالت: "الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة وعدم ملامستها مطلقا حفاظا على حياتهم".

واضافت: "إبلاغ البلديات أو الجهات المختصة في الأحياء السكنية بالأماكن المحتملة لتجمع مياه الأمطار وخاصة تجمعات المياه القريبة من أعمدة الكهرباء وضرورة تسويتها ومعالجتها لتدارك أي مخاطر قد تنتج عن ذلك".

وشددت الشركة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم (133) وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله.

وفي السياق، قالت الشركة: "يجب العمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف الأعباء المالية عليكم ، وكذلك للمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء".

وتمنت الشركة، للمواطنين، السلامة التامة وتدعوكم للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لننعم جميعا بشتاء دافئ وآمن .

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