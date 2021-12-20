بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء إطلاق مبادرة الحي المثالي



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب المجلس البلدي في مقر البلدية الرئيس حضره؛ عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، وفداء المدهون، ورئيسة قسم المبادرات المجتمعية في وحدة العلاقات العامة أمل الحاج أحمد، ورؤساء لجان الأحياء.



وبحث المشاركون في اللقاء سبل تنفيذ المسابقة، وأهميتها في خلق روح التنافس الإيجابي بين الأحياء، ودورها في تشجيع المواطنين على الحفاظ على النظافة والخدمات الأخرى، والتعاون مع البلدية لتحسين واقع الخدمات في أحيائهم.



وقالت أمل الحاج أحمد إن المبادرة تهدف لتحسين المظهر العام للمدينة، وتبني المعايير الدولية في عملية تطوير وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة من خلال خطتها الإستراتيجية، وتعزيز الأثر الإيجابي والاستدامة والبيئة النظيفة.



وأوضحت أن المسابقة تشمل تحقيق أربعة أهداف هي؛ تحقيق لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتسهيل عملية وصول المارة والمشاة والمركبات من خلال تحسين حركة المرور، وتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة وتشجيع عملية فرز

النفايات من المصدر وإعادة التدوير النفايات، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المشاركة المجتمعية والمبادرات الشبابية .



وبينت أن المسابقة تستهدف جميع المواطنين في أحياء المدينة بهدف استنهاض الطاقات الشبابية والمجتمعية لتبني الأفكار الإبداعية التي تسعى إلى تطوير المدينة والرقي بها وخلق التنافس الإيجابي بين الأحياء.



واتفق المشاركون على البدء بإطلاق المبادرة مع بداية العام الحالي لتحقيق رؤية البلدية في تعزيز مشاركة المجتمع في خدمات البلدية، وتحسين واقع الخدمات بالتعاون مع سكان الأحياء.



يذكر أن بلدية غزة احتضنت ودعمت أكثر من 100 مبادرة مجتمعية خلال العامين الماضيين ضمن جهودها لتعزيز واقع الخدمات في المدينة، وإشراك المجتمع في خدمات البلدية، ودعم المبدعين والموهوبين وأصحاب الأفكار الريادية.





يذكر أن بلدية غزة احتضنت ودعمت أكثر من 100 مبادرة مجتمعية خلال العامين الماضيين ضمن جهودها لتعزيز واقع الخدمات في المدينة، وإشراك المجتمع في خدمات البلدية، ودعم المبدعين والموهوبين وأصحاب الأفكار الريادية.

رام الله - دنيا الوطنناقشت بلدية غزة مع لجان الأحياء في المدينة إطلاق مبادرة الحي المثالي ضمن جهود تعزيز العمل التشاركي وتحسين واقع وخدمات البلدية في الأحياء، وتعزيز المشاركة المجتمعية والمبادرات التنافسية الإيجابية بين الأحياء.