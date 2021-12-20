الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 22، بيت لحم 50، طولكرم 12، الخليل 46، رام الله والبيرة 71، جنين 20، سلفيت 4، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 135".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، بيت لحم 21، طولكرم 4، الخليل 5، رام الله والبيرة 40، جنين 9، سلفيت 2، نابلس 18، ضواحي القدس 4، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 70".وسجلت حالتا وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 118 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.