شؤون فلسطينية

أحدث مسوح الأمن الغذائي 2020 يكشف عن تدهور أوضاع الأمن الغذائي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج مسح الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي للعام 2020 أن أقل من نصف الأسر الفلسطينية كانت آمنة غذائيا خلال العام 2020 وهو ما نجم عن تدهور حالة الأمن الغذائي بين العام 2018 و2020 في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اليوم مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للعام 2020 (SEFSec) الذي أعده بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). يستعرض التقرير، وهو أحدث إصدار ضمن هذه السلسلة من التقارير، نتائج مسوح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي في فلسطين خلال العام 2020 ويقدم تحليلا لآخر التطورات في مشهد الأمن الغذائي خلال الفترة ما بين 2018 و2020.

 تشير نتائج التقرير إلى أنه خلال العام 2020 كان عدد الأسر الفلسطينية الآمنة غذائيا أقل من نصف عدد الأسر الفلسطينية، مع فروقات إقليمية شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة: فبينما كانت 60% من أسر الضفة الغربية آمنة غذائيا، كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة. كما يظهر التقرير أن أوضاع الأمن الغذائي ما بين العامين 2018 و2020 قد تدهورت أكثر من ذي قبل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

يذكر أن البيانات المنشورة في مسوح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي قد جمعها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتنسيق مع الشركاء في تجمع الأمن الغذائي. تغطي تقارير نتائج المسوح مختلف الجوانب الأساسية ومحددات الأمن الغذائي في فلسطين بشمولية، بالإضافة لعرضها لمحة عامة عن مستويات الأمن الغذائي واتجاهاته بين الأسر الفلسطينية عبر الزمن.   

كما يسلط التقرير الضوء على اتساع نطاق الأمن الغذائي في قطاع غزة في العام 2020، وتضاعف مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الأسر في المحافظات الجنوبية والوسطى. حيث تدهورت كافة العوامل الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي خلال العامين الماضيين، لا سيما في المدن ومخيمات اللاجئين. تشير هذه التحليلات إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي بشكل واسع في قطاع غزة وتفاقمه.

كما يتطرق التقرير كان لتداعيات وباء كوفيد-19 الذي كان له آثارا اقتصادية ملموسة في الضفة الغربية، كان أوضحها تأثير الجائحة على الأسر التي أصبحت أسرا غير آمنة غذائيا ما بعد الجائحة. تتجلى الفروقات الإقليمية في الضفة الغربية عند مقارنة تراجع نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا في المحافظات الجنوبية لأكثر مع ضعف النسبة المئوية للأسر غير الآمنة غذائيا في المحافظات الشمالية والوسطى. كما ازدادت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشمال بينما شهدت الأسر في المحافظات الجنوبية والوسطى تحسنا طفيفا على مدار العامين الماضيين.  وكانت ظروف الأمن الغذائي في المنطقة "ج" دائما أسوأ منها في المنطقتين "أ" و "ب".

يقدم التقرير دلائل واستنتاجات ثاقبة تساعد على فهم المشهد الراهن في حالة الأمن الغذائي في فلسطين. سيتم نشر المزيد من نتائج التقرير على منصة البيانات الرقمية التي سيطلقها "ماس" في كانون ثاني 2022، تليها مجموعة من أوراق السياسات الاستشرافية، والتي تبحث في تبعات النتائج التي تم التوصل إليها.


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