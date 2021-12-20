حول قضية الأسيرات.. حوار مبدئي بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ جلسة عُقدت بين ممثلي الأسرى، وإدارة السجون في سجن "ريمون"، حول عمليات التنكيل الغير مسبوقة التي نُفذت بحق الأسيرات، وجاءت الجلسة بعد سلسلة خطوات احتجاجية نفذها الأسرى على مدار أيام.وأوضح نادي الأسير، أن الجلسة تضمنت عرض كافة مطالب الأسيرات، وأبرزها وقف الاعتداء الغير مسبوق بحقهن، وعدم تكراره، وإنهاء عزل الأسيرات الثلاث شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان، لافتًا إلى أنّ الحوار المبدئي الحالي جاء بشرط إنهاء عزل الأسيرات، ورفع العقوبات التي فُرضت عليهن، وعليه سيكون تنفيذ هذه الشروط هي البداية لحوار معمق سيستمر حول قضية الأسيرات.وأعلنت إدارة السجون عن موافقتها على شروط الأسرى، ومع ذلك سيبقى هذا الإعلان مرهون بالتنفيذ، علمًا أنه وحتى اللحظة لا توجد معلومات تؤكد إنهاء عزلهن، وفي حالة تم التأكيد سيكون هناك إعلان عن ذلك.