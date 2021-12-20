القوى الوطنية والإسلامية تؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لإرهاب المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأكدت القوى الوطنية والإسلامية، ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة ارهاب وجرائم المستوطنين الاستعماريين الذين يعيثون فسادا في أراضينا، ويواصلون اعتداءاتهم.وشددت القوى عقب اجتماع لها، اليوم الاثنين، على ضرورة سرعة انجاز لجان الحماية والحراسة والدفاع عن البيوت والممتلكات أمام جرائم المستوطنين.وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذه الجرائم ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم بفرض المقاطعة والعقوبات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع آليات محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.وحيت القوى أسرانا وأسيراتنا في زنازين الاحتلال، مؤكدة أهمية استمرار الفعاليات الشعبية أمام المؤسسات الدولية وعلى المستويين الاقليمي والدولي، رفضا لمحاولات الاحتلال كسر ارادة الصمود والتحدي لأسرانا.ودعت إلى انقاذ الأسرى المضربين، خاصة الأسير هشام أبو هواش المستمر في اضرابه عن الطعام لليوم 126 والمعرض للمخاطر الجدية على حياته، رافضة المساس بالأسيرات من خلال العزل والتعذيب والممارسات التي تحاول النيل من صمودهم.وأكدت القوى أهمية معالجة بعض القضايا في الجامعات لانعكاساتها السلبية على سير العملية التعليمية، وأهمية التمسك بالقانون كحل اية إشكاليات.وحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لمناسبة الانطلاقة وحلول ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.