الكشف عن تفاصيل لقاء جبهة النضال الشعبي مع حركة حماس بغزة

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني يرأسه محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو المجلس المركزي الفلسطيني وعدد من قيادات الجبهة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ لتهنئتهم بذكرى انطلاقتهم الـ34.وكان في استقبال الوفد الأخ زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس وعدد من قيادات الحركة في قطاع غزةحيث نقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي وكافة كوادر الجبهة الى الأخوة في حركة حماس بذكرى انطلاقتهم الـ34.وأكد الطرفان خلال الاجتماع، أن الشعوب المحتلة التي خاضت نضالا ضد محتليها وحققت استقلالها كانت الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساس لانتصار هذه الشعوب المحتلة .كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الفعل النضالي في كافة الساحات لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية من خلال الإجراءات القمعية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءات على شعبنا الفلسطيني.وتم التأكيد على ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للفعل النضالي الشعبي تنظيمه وتعميمه حتى يرقى الى مستوى هبة شعبية شاملة في وجه إجراءات الاحتلال الفاشية والتي تجسدت بالمزيد من مصادرة سرقة الأراضي واعتداءات المستوطنين وتكثيف الهجمات الوحشية على المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم وعلى الطرقات المؤدية الى قراهم .وتم التأكيد على رفض اقتراح الدولة الواحدة والتي تعنى في الظرف الراهن شطب الهوية الفلسطينية لشعبنا.