حماس: اوصلنا رسالة للوسيط المصري بشأن الاعتداء على الاسيرات.. هذه مفادها

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته أوصلت رسالة للوسيط المصري بشأن الاعتداء الهمجي على الأسيرات، لافتا إلى أن الاحتلال سيتحمل نتائج سلوكه العدواني.وأشار القانوع في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إلى المقاومة لا يمكن لها أن تسمح للاحتلال بالاستفراد، مؤكدا أنه كما كانت المقاومة حاضرة للانتصار لأهل الشيخ جراح، ستكون حاضرة للانتصار للأسيرات.وفي السياق، قال القانوع: "اعتداء مصلحة السجون على الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون يعكس الوجه الحقيقي القبيح والاجرامي للاحتلال الصهيوني في تعامله مع الأسرى".وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها، تدويل قضية الأسرى وتقديمها في المحاكم الدولية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسيرات.وشدد القانوع على ضرورة العمل على إطلاق أوسع حملة تضامن مع الأسيرات، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية ستقول كلمتها بالوقت المناسب.