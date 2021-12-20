السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ196

رام الله - دنيا الوطنهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.ويأتي هذا الهدم بعد اقل من شهر على هدمها في المرة السابقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقد نفذت الآليات الإسرائيلية عملية الهدم رغم الأجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.وتندرج عملية الهدم هذه ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يواجهها أهالي النقب، اذ تشن السلطات الإسرائيلية حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للأراضي الزراعية بهدف اقتلاع أهالي النقب من أراضيهم.