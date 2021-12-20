دولي

(كورونا) عالميا: 5 ملايين و373 ألف وفاة و275 مليونا و101 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 5 ملايين و373 ألف وفاة و275 مليونا و101 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 373 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 275 مليونا وما يقارب من 101 ألف إصابة، تعافى منهم 246 مليونا وما يزيد على 885 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاحد 474 ألفا و759 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3910 حالات وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1023 وفاة)، والمكسيك (268 وفاة)، وفيتنام (215 وفاة)، واوكرانيا (176 وفاة)، وتركيا (171 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: بريطانيا (82886 إصابة)، وأميركا (66751 إصابة)، وفرنسا (48473 إصابة)، وروسيا (27967 إصابة)، وايطاليا (24259 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (827323 وفاة)، والبرازيل (617838 وفاة)، والهند (477554 وفاة)، وروسيا (298222 وفاة)، والمكسيك (297858 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (51,765,714 إصابة)، والهند (34,746,838 إصابة)، والبرازيل (22,213,762 إصابة)، وبريطانيا (11,361,387 إصابة)، وروسيا (10,241,812 إصابة).

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