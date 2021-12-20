مشير المصري: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستوجب الثورة في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح أن إقدام قوات الاحتلال بالاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ، يُعد جريمة مركبة ، مشدداً أن تغيب أسيراتنا خلف قضبان العدو اعتداء صارخ على أعراض المسلمين تتعاظم جريمته بالقمع والتنكيل ضدهن وهو ما يستوجب ثورة شعبية والتحام وطني لمواجهة هذا الصلف الصهيوني والعنترية الخرقاء ضد أسيراتنا العزل.وقال المصري: "قضية الأسرى ستبقى في قاموس المقاومة هي أم الثوابت ورأس الأولويات والقضية التي في سبيلها نعلن الاستنفار لحماية أسرانا و في مقدمتهم الأسيرات اللواتي يشكلن عنوان الشرف و رمز النخوة".وأضاف المصري: "على العدو أن يدرك تماماً أن المساس بأعراض المسلمين وبخاصة أسيراتنا في سجون الاحتلال تجاوز لكل الخطوط الحمر يجب أن يدفع ثمنه وأن تصدح الثورة في سبيله".وحمل المصري الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذه الحماقة التي لن يقف شعبنا الفلسطيني ومقاومته مكتوفي الأيدي تجاهها.