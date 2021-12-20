شؤون فلسطينية

وفد أوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح

وفد أوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعددا من قناصل الدول، اليوم الاثنين، على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرين دبلوماسيًّا من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يتقدمهم ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تفقدوا حي الشيخ جراح وزاروا أكثر من عائلة في الحي من بينها عائلة سالم المهددة بخطر التهجير والترحيل القسري، واستمعوا إلى تفاصيل المعاناة التي تعيشها العائلات، بسبب مخططات الاحتلال التهويدية.

وأكد بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي موقف الاتحاد الرافض للاستيطان والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتتنافى مع التزامات اسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، داعيًا اسرائيل لوقف إجراءات تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في الحي وعموم مدينة القدس.

ووعد الوفد ببذل الجهود لمنع تنفيذ قرار الإخلاء القسري.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث عبر بيانات الإدانة والرفض والاتصالات السياسية إلى جانب الزيارات الميدانية، مشددا على أن الاتحاد يتابع أيضا قضية الشيخ جراح ودعم كافة العائلات الأخرى المعرضة للتهجير في الحي.

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