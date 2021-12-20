شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فلسطين ممثلة بوزير الثقافة عاطف أبو سيف، في المؤتمر الثاني والعشرين للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أبو سيف في كلمته خلال المؤتمر، إن الثقافة العربية في فلسطين تتعرض لحملة إسرائيلية شرسة من السرقة والتزوير تتمثل بالاعتداء على المؤسسات الثقافية وسرقة التراث المادي وغير المادي، مؤكدا نجاح فلسطين بتسجيل فن التطريز بشكل رسمي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الانساني العالمي لدى منظمة اليونسكو.

وأضاف أبو سيف أننا مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتنا بالتصدي لما تتعرض له مدينة القدس من تهويد ومحو لمعالمها العربية الإسلامية والمسيحية وتعزيز ذلك وتطويره، وأن نقف بمسؤولية أمام عروبة هذه المدينة التي يراد لها أن تختفي بشكل كامل.

وشدد على أهمية دعم المؤسسات الثقافية في المدينة المقدسة من أجل تعزيز صمود أهلنا فيها، وتربيط العلاقة بين القدس وعواصم الثقافة العربية، ففي القدس معركة على الوجود، مؤكدا أهمية إنشاء صندوق لتطوير الحياة الثقافية فيها.

وأكد أبو سيف أن أبرز التحديات التي تواجهها ثقافتنا العربية هي حماية هذه الثقافة من التشويه والتجزئة، وقال: "نحن نقاتل على ثقافتنا، وعلينا أن نحافظ على هذه الثقافة كي تكون عصية على محاولات الاختراق، فالثقافة جبهتنا الأخيرة والحفاظ على هويتنا العربية يتطلب منا حماية هذه الثقافة من التطبيع والاندماج الذي يؤدي الى تشويهها".

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