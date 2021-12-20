شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، الرئيس غابرييل بوريك، لمناسبة فوزه في الانتخابات رئيسا لجمهورية تشيلي.

وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "نرفع لفخامتكم وللشعب التشيلي الصديق، باسم دولة فلسطين وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، أسمى عبارات التهاني القلبية، متمنين لكم التوفيق والنجاح في أداء المهام السامية الموكلة إليكم، وتحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهدافٍ وتطلعات وبالمزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف، "نثمن عالياً دفاعكم المشهود له عن قضايا الحق والعدل والمساواة، تلك القضايا التي تتجسد جلية في القضية الفلسطينية العادلة، وما أبديتموه خلال لقائنا بكم في مدينة رام الله عام 2018، من دعم ثابت وشجاع لشعبنا، واثقين من أن العلاقات التاريخية القائمة بين بلدينا، ستعزز بفضل عملنا المشترك الهادف للارتقاء بها للمستوى الأمثل، وبما يحقق المصلحة المشتركة لبلدينا الصديقين".

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