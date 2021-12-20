ميقاتي: لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية ويحتاج إلى مساعدات عاجلة



وأضاف: "أعادت هذه الأزمة خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الطبابة والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي".



وأكد ميقاتي أنّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقراً، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمّشة".



ولفت إلى أن "لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركناً من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني"، مؤكداً أنّ "الحكومة عازمة في هذا الصدد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تاخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية".





رام الله - دنيا الوطنأكّد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان تحمل الكثير من الرسائل والمعاني، مشيراً إلى أنها "تؤكد وقوف الأمم المتحدة الدائم إلى جانب لبنان".وشدد ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش على أنّ "لبنان يجدد تمسكه بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701، كما أنه يحترم القرارات الدولية"، داعياً الأمم المتحدة إلى الزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 كاملاً ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان.كما أكد ميقاتي "التزام لبنان المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة".وجدّد ميقاتي تأكيد إلتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، وقال: "لبنان لن يكون في مطلق الأحوال إلى عامل توحيد بين الأخوة العرب وحريصاً على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم".في السياق، أشار ميقاتي إلى أن "لبنان تعرض لأسوأ أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف، إلى جائحة (كورونا)، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت".