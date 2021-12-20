شؤون فلسطينية

وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيان الختامي للاجتماع الـسابع عشر للدورة غير الاعتيادية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، على مركزية القضية الفلسطينية.

وأدان البيان الختامي، الذي صدر عن القمة، التي عقدت في باكستان، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، كافة الإجراءات الاستعمارية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الرامية إلى استعمار الأرض الفلسطينية وتغيير طابع المدينة والسيطرة على ممتلكات ساكنيها الفلسطينيين.

كما ندد اعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخ والقانوني القائم فيه باستخدام ذرائع دينية واهية، والاقتحامات والمتكررة من قبل المستعمرين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، واقتحامات قوات الاحتلال لساحات المسجد.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس، وصون حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين.

واستنكر نقل عدد من الدول لسفاراتها أو فتح مكاتب تجارية أو دبلوماسية لها في مدينة القدس، أو أي اعلان أو اجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة الخطوات في إطار القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية.

من جهته، أكد المالكي، في كلمته خلال الاجتماع، موقف دولة فلسطين المساند للشعب الافغاني وتعاطفه معه في الظروف الصعبة التي يمر بها، حيث إن شعبنا كان ولا يزال يمر بظروف صعبة، مشيرا إلى أنه من واجب جميع اعضاء منظمة التعاون الاسلامي العمل على الحيلولة دون انهيار الدولة الافغانية.

وتطرق إلى الانتهاكات الحاصلة في مدينة القدس من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل في معظم الاحياء المقدسية، مؤكدا أن ارادة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها.

بدوره، أكد عمران خان  رئيس وزراء باكستانمحورية القضية الفلسطينية للامة الاسلامية، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

وكان قد افتتح الجلسة وزير خارجية جمهورية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، رئيس الاجتماع الوزاري، وتبعته كلمة لوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان رئيس القمة الاسلامية، وكلمة لأمين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه.

وتحدث عدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع وتناولوا الدور القيادي المحوري الذي يجب أن تلعبه الأمة الاسلامية في دعم الشعب الأفغاني وضمان عدم وصول الوضع إلى أزمة انسانية حادة والحيلولة دون انهيار الدولة الافغانية.

وأكدوا أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الافغاني وصولا إلى الاستقرار والأمن وتمتع الشعب الافغاني بحقوقه، داعين الجهات المعنية في افغانستان للبدء في حوار سياسي شامل لجميع مكونات الشعب.

وتناول المتحدثون مركزية القضية الفلسطينية للامة الاسلامية، وأكدوا مساندتهم لحرية الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانوا الممارسات غير الشرعية التي تدمر أي أفق للوصول إلى حل سياسي تحديدا الهجمة الاستعمارية التي تطال القدس الشريف واهلها والمسجد الاقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

مشير المصري: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستوجب الثورة في وجه الاحتلال

مشير المصري: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستوجب الثورة في وجه الاحتلال

قيادي بالجهاد: ندعو حركة فتح لاستعادة دورها النضالي وألاّ تظل رهينة في يد السلطة

قيادي بالجهاد: ندعو حركة فتح لاستعادة دورها النضالي وألاّ تظل رهينة في يد السلطة

خريشة: نتابع التصعيد الإسرائيلي في المحافل الدولية

خريشة: نتابع التصعيد الإسرائيلي في المحافل الدولية

الاحتلال يعتدي على رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وعدد من طلبة المدارس

الاحتلال يعتدي على رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وعدد من طلبة المدارس

وفد أوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح

وفد أوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب

الاحتلال يستدعي صحفيين من الخليل للتحقيق

الاحتلال يستدعي صحفيين من الخليل للتحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مشير المصري: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستوجب الثورة في وجه الاحتلال

مشير المصري: الاعتداء على الأسيرات جريمة تستوجب الثورة في وجه الاحتلال

الاحتلال يعتدي على رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وعدد من طلبة المدارس

الاحتلال يعتدي على رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وعدد من طلبة المدارس

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

فلسطين تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب

الرئيس عباس يهنئ رئيس تشيلي المنتخب

الاحتلال يستدعي صحفيين من الخليل للتحقيق

الاحتلال يستدعي صحفيين من الخليل للتحقيق

الاحتلال يعتقل أربعة أشقاء من الظاهرية وشابا من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة أشقاء من الظاهرية وشابا من الخليل

وزير الأشغال يوقع اتفاقيتين لمباشرة العمل في مشروعين بجنين ونابلس

وزير الأشغال يوقع اتفاقيتين لمباشرة العمل في مشروعين بجنين ونابلس

&#34;التربية&#34; تطلق المعايير المهنية لمشرف التربية الخاصة

"التربية" تطلق المعايير المهنية لمشرف التربية الخاصة

منوعات

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

عربي

السودان: قتيل وأكثر من مئة جريح خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد

السودان: قتيل وأكثر من مئة جريح خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان