وزير الأشغال يوقع اتفاقيتين لمباشرة العمل في مشروعين بجنين ونابلس

محمد زيارة

رام الله - دنيا الوطنوقّعوزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، اتفاقيتين لتنفيذ مشروعي إعادة إنشاء طريق جنين حيفا في محافظة جنين، وتوسعة شارع نابلس- قلقيلية "بيت وزن نابلس".وأوضح زيارة خلال جلسة التوقيع، أن مشروع جنين حيفا تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 13 مليون شيقل وبطول 5 كم، مبينا أن العمل فيه سينتهي خلال سنة، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة إنشاء وتوسعة نابلس- قلقيلية "بيت وزن نابلس" حوالي 5.5 مليون شيقل وبطول 2 كم، وتبلغ مدة إنجاز الأشغال فيه 270 يوما.وقال زيارة: "أن شركات المقاولة المُنفذة لهذه المشاريع تعهدت بأن يتم إنجاز العمل في المشروعين في فترة زمنية أقل من المتفق عليها، مؤكدا أن الحكومة وضعت ترتيبات مالية لإنجاز المشروعين في أسرع وقت، والحيلولة دون تعثر العمل فيه، نظرا لأهميتهما الحيوية للمواطنين".