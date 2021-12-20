السودان: قتيل وأكثر من مئة جريح خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية في السودان، اليوم الاثنين، بمقتل شاب وإصابة 125 آخرين في مظاهرات حاشدة شهدها السودان، أمس، تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لسقوط عمر البشير.ووقعت اشتباكات الأمس، في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.وقالت لجنة الأطباء السودانية المركزية في بيان، اليوم الاثنين إن: "مجذوب محمد أحمد، (28 عاماً) قُتل، أمس الأحد، برصاص حي في الصدر جراء القمع الذي تعرضت له منطقة شرق النبل بالخرطوم".وأضافت اللجنة أنها "تأخرت في إعلان مقتل المتظاهر التزاماً بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الأحد أن 123 شخصاً أصيبوا في الخرطوم وجرح اثنان في كسلا بشرق البلاد، مبينة أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى.وصباح اليوم الاثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان غرباً، وبحري شمالاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.