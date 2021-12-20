شؤون فلسطينية

الشخرة: إصابة أربعة مواطنين بـ(أوميكرون) حتى اليوم وهم بحالة صحية مستقرة

الشخرة: إصابة أربعة مواطنين بـ(أوميكرون) حتى اليوم وهم بحالة صحية مستقرة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمدراء مديريات الصحة لبحث مستجدات الحالة الوبائية، ومناقشة ملف التطعيم ضد فايروس (كورونا)، وما يتعلق بإجراءات الفحص للمسافرين، والحجر للمصابين، وتعزيز التثقيف الصحي حول الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويأتي ذلك بتوجيهات من مي الكيلة وزير الصحة الفلسطينية، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة.

وقال الشخرة: "إن عدد الحالات المصابة بالمتحور (أوميكرون) حتى اليوم الإثنين، أربع حالات، وحالاتهم الصحية مستقرة، وهم داخل الحجر المنزلي، وتقوم طواقمنا الصحية بمتابعة ومراقبة حالتهم الصحية، ولم تظهر عليهم أعراض مختلفة عن الطفرات الأخرى للفايروس".



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