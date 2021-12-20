إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

رام الله - دنيا الوطندعا سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، السعودية إلى اتباع نهج دبلوماسي وسياسي واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي: "إن إجراء مزيد من المحادثات مع السعودية يتوقف على "جدية" الرياض، وننتظر ردها"، مؤكداً أن طهران مستعدة للمضي قدماً في الحوار مع الرياض لحل القضايا الثنائية والإقليمية.في سياق منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن علاقة بلاده مع وكالة الطاقة الذرية ستكون جيدة إذا اقتصرت على التقنيات، مشيراً إلى أن طهران لم تجري أي مباحثات مباشرة مع واشنطن بفيينا والمنسق الأوروبي تولى نقل الرسائل.وأضاف خطيب زادة أن "مجموعة 4+1 لم تقدم مقترحات عملية وجدية في مفاوضات فيينا، وملتزمون بالقرارات الدولية بشأن برنامجنا النووي والوكالة على اطلاع بتفاصيله".