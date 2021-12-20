شؤون فلسطينية

زياد النخالة وفتحي حمّاد يبحثان تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد

زياد النخالة وفتحي حمّاد يبحثان تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع حركة الجهاد الإسلامي: إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثل الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال، وحماية القدس والمسجد الأقصى، وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز المقاومة، لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلًا وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص، وحركات المقاومة الفلسطينية على وجه العموم.

وقال الجانبان: "نرفض الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة ضد أبناء شعبنا، ونعتبر هذا سلوك مشين يضر بالمقاومة".

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

أخبار ذات صلة

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن بحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن بحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

اللواء صلاح: ارتفاع نسبة شعور المواطن في غزة بالأمن والأمان

اللواء صلاح: ارتفاع نسبة شعور المواطن في غزة بالأمن والأمان

&#34;كشفان جديدان&#34;.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

"كشفان جديدان".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ &#34;وليد عساف&#34;

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ "وليد عساف"

منوعات

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

عربي

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا