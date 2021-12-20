زياد النخالة وفتحي حمّاد يبحثان تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد

رام الله - دنيا الوطنقال موقع حركة الجهاد الإسلامي: إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثل الجهاد في لبنان إحسان عطايا.واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال، وحماية القدس والمسجد الأقصى، وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة.وأكد الجانبان أهمية تعزيز المقاومة، لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلًا وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص، وحركات المقاومة الفلسطينية على وجه العموم.وقال الجانبان: "نرفض الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة ضد أبناء شعبنا، ونعتبر هذا سلوك مشين يضر بالمقاومة".واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.