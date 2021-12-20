شؤون فلسطينية

اللواء صلاح: ارتفاع نسبة شعور المواطن في غزة بالأمن والأمان

اللواء صلاح: ارتفاع نسبة شعور المواطن في غزة بالأمن والأمان
أكد مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، أنهم يطبقون مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب" قولاً وفعلاً، ومعنيون بتحسين وتجويد الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين.

وقال صلاح في حديث إذاعي: "نعمل على توثيق العلاقة مع المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، ونطمح لأعلى مستويات الشراكة في حفظ السلم الأهلي، وتطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية".

وأشار إلى أن مؤشرات ارتفاع نسبة شعور المواطنين في غزة بالأمن والأمان تُعطي دلالة مهمة، مضيفًا "نجتهد للحفاظ على هذه الحالة وتعزيزها".

وتابع: "نستثمر في العنصر البشري الذي هو الأهم في منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال أثقل من الجبال في التضحية والفداء، ويتحلون بمسؤولية عالية في أداء واجبهم تجاه شعبهم".

وبشأن الشجارات العائلية قال "نعالج الشجارات العائلية في إطار القانون وروح القانون، ونراكم الجهود للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضبط الخارجين عن القانون".

ولفت صلاح إلى أن الشرطة لديها آليات قانونية للرقابة على أداء المؤسسة الشرطية ومنتسبيها، موضحًا "أنشأنا ديوان مظالم يتبع مباشرة لقيادة الشرطة ويختص في تلقي الشكاوى بحق أي تجاوز أو تقصير".

وعن العلاقة بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان وصفها مدير عام الشرطة بأنها ممتازة، لافتًا إلى ان جميع مراكز تقديم الخدمة مفتوحة أمام تلك المؤسسات وفق النظام والقانون.

وشدد على ان المخدرات آفة عالمية، وهي سموم تزهق الأموال والمقدرات، قائلًا "لدينا برامج مستمرة لمكافحة المخدرات لآثارها الخطيرة على المجتمع".

وأضاف "لا يوجد تعذيب داخل مراكز الشرطة، وفي حال ثبوت بعض حالات سوء المعاملة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبها".

وحول مرتكبي المخالفات المرورية قال صلاح "نُشدد الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، ونُشيد بتجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بالإجراءات القانونية والسلامة على الطريق".

وبحسب مدير شرطة غزة فإن حوادث السير في غزة في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، لكننا آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع المواطنين أمام مسؤولياتهم في تجنب مخاطرها.

أخبار ذات صلة

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن بحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن بحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد

زياد النخالة وفتحي حمّاد يبحثان تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد

زياد النخالة وفتحي حمّاد يبحثان تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

&#34;كشفان جديدان&#34;.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

"كشفان جديدان".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ &#34;وليد عساف&#34;

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ "وليد عساف"

منوعات

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

عربي

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا