"كشفان جديدان".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء



وأشارت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهةً لإجراء فحص (كورونا) لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة الثانية مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، والتزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.









- الثلاثاء 12/21: فحص الحافلتين (3+4).



- الأربعاء 12/22: فحص الحافلتين (5+6).



- الخميس 12/23: فحص الحافلتين (7+8).



- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (9+10).



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وحددت مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:- الثلاثاء 12/21: فحص الحافلتين (3+4).- الأربعاء 12/22: فحص الحافلتين (5+6).- الخميس 12/23: فحص الحافلتين (7+8).- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (9+10).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر من كشف المسافرين والجوازات المصرية، ليوم غد الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأوضحت أن السفر سيكون للمتأخرين من الكشف السابق، والحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2021/43)وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/26).