فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

روحي فتوح

رام الله - دنيا الوطنأطلعالمفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين يوبرتو موراليس، اليوم الإثنين، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.واستعرض فتوح خلال اللقاء، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسياسة التهجير القسري للمواطنين في الأغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية.وأشاد فتوح بالدعم السياسي اللامحدود لجمهورية نيكاراغوا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتصويتها الدائم لصالح القضية الفلسطينية.من جانبه، سلم سفير نيكاراغوا، مفوض العلاقات الدولية، دعوة لحركة (فتح) لحضور مراسم تنصيب الرئيس دانييل اورتيغا بعد فوزه بالانتخابات.وأثنى السفير موراليس، بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين، مؤكداً دعم نيكاراغوا الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.