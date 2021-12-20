عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر مقدسية، أن قرابة 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال جولة الاقتحام الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.ويؤدي المستوطنون المقتحمون لباحات الأقصى طقوسهم التلمودية على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال، بينما تنظم قوات الاحتلال بين حين وآخر ما تسميها بـ(جولات تعريفية) في ساحات المسجد المبارك لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي، وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.وفي المقابل، تشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحاتالأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت “نداء الفجر العظيم”.ويأتي (نداء الفجر العظيم) تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفضمخططات التهويد والضم.