التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، فجر اليوم الاثنين، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله في جازان جنوب المملكة العربية السعودية.وأشار التحالف إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قال التحالف إنه "نفذ عملية في صنعاء أسفرت عن تدمير مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة".وأضاف أنه "دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء ودمر مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة".