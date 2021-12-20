تركيا: 28 مصاباً إثر انقلاب حافلة سياحية في البلاد



ووفقا لوكالة (الأناضول)، فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أماسيا سابونشوغلو شريف الدين للتدريب والبحوث، ومستشفى ميشيتوزو الحكومي بواسطة سيارات الإسعاف.



وقال مصطفى ماساتلي محافظ أماسيا من مستشفى جامعة أماسيا سابونشوغلو شريف الدين،: "انقلبت الحافلة السياحية القادمة من نوشهر حيث كانت الطرق زلقة وممطرة وفقد السائق السيطرة. وأصيب 28 شخصا بجروح".



وأفاد أحد الركاب المصابين، أنهم تعرضوا لحادث في طريق العودة بعد رحلتهم في كابادوكيا، وقال: "كنا نمرح ونلعب وفجأة، بدأت السيارة تتعرج، في البداية سقطنا، ولا أتذكر ما حدث بعد ذلك".









رام الله - دنيا الوطنانقلبت حافلة سياحية على طريق أماسيا كوروم السريع شمال تركيا، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة 28 شخصاً بجروح، وذلك بعد خروج الحافلة عن السيطرة.