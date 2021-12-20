دولي

تركيا: 28 مصاباً إثر انقلاب حافلة سياحية في البلاد

تركيا: 28 مصاباً إثر انقلاب حافلة سياحية في البلاد
انقلاب حافلة سياحية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
انقلبت حافلة سياحية على طريق أماسيا كوروم السريع شمال تركيا، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة 28 شخصاً بجروح، وذلك بعد خروج الحافلة عن السيطرة.

ووفقا لوكالة (الأناضول)، فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أماسيا سابونشوغلو شريف الدين للتدريب والبحوث، ومستشفى ميشيتوزو الحكومي بواسطة سيارات الإسعاف.

وقال مصطفى ماساتلي محافظ أماسيا  من مستشفى جامعة أماسيا سابونشوغلو شريف الدين،: "انقلبت الحافلة السياحية القادمة من نوشهر حيث كانت الطرق زلقة وممطرة وفقد السائق السيطرة. وأصيب 28 شخصا بجروح".

وأفاد أحد الركاب المصابين، أنهم تعرضوا لحادث في طريق العودة بعد رحلتهم في كابادوكيا، وقال: "كنا نمرح ونلعب وفجأة، بدأت السيارة تتعرج، في البداية سقطنا، ولا أتذكر ما حدث بعد ذلك".



أخبار ذات صلة

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: نتنياهو معادٍ لإسرائيل

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: نتنياهو معادٍ لإسرائيل

(واللا): معظم جرائم إطلاق النار في إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش

(واللا): معظم جرائم إطلاق النار في إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش

ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف

ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف

بريطانيا تعلن وفاة 12 شخصاً بمتحور (أوميكرون)

بريطانيا تعلن وفاة 12 شخصاً بمتحور (أوميكرون)

الفلبين: إعصار &#34;راي&#34; يخلف الدمار ويوقع مئات القتلى والجرحى

الفلبين: إعصار "راي" يخلف الدمار ويوقع مئات القتلى والجرحى

منظمة التعاون الإسلامي تنشئ صندوقاً لدعم أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي تنشئ صندوقاً لدعم أفغانستان

أحدث إحصائية لإصابات (كورونا) حول العالم

أحدث إحصائية لإصابات (كورونا) حول العالم

وزير الخارجية الصيني: بكين لن تخشى مواجهة الولايات المتحدة

وزير الخارجية الصيني: بكين لن تخشى مواجهة الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

الاحتلال يستدعي أسيرا محرراً بعد اقتحام منزله في القدس

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

تيسير خالد: تغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين إجازة رسمية لجرائم جيش الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ &#34;وليد عساف&#34;

تعيين رئيس جديد لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا لـ "وليد عساف"

منوعات

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ&#34;الداعر الأسود القبيح&#34;

شاهد: محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الداعر الأسود القبيح"

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

شاهد: ابنة عاصي الحلاني تنشر فيديو يوثق لحظات عودتها لعائلتها بعد غياب

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

ممثلة سورية تتعرض لحادث خلال التصوير وتفقد نظرها

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بطريقة مبهرة.. الفاشينيستا خلود تحتفل بميلادها وتستعرض التجهيزات المميزة

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

بعد أن أدت مناسك العمرة.. إلهام شاهين ترقص وتغني مع نيكول سابا

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

هل اعتزلت فوز الفهد من الظهور عبر السوشيال ميديا؟

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

شاهد: نانسي عجرم تختتم حفلات (ميدل بيست) بالشورت

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة للرد على شيرين عبد الوهاب؟

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

شاهد: رنا سماحة توّثق لحظة إنجابها لمولودها الأول من داخل العمليات

عربي

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

إيران: ندعو السعودية لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات أردنية بحرينية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبد الله بجازان

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا

وزير ليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة بإعادة إعمار ليبيا