الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: نتنياهو معادٍ لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنطلب رؤساء الائتلاف الحكومي بحث تصريحات رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، باللغة الإنجليزية والتي اتهم فيها الحكومة بأنها تقضي على الديمقراطية في إسرائيل.وجاء في الرسالة التي وجهت لرئيس الكنيست أن نتنياهو يتصرف وكأنه عدو لإسرائيل ويحرض ضدها المجتمع الدولي وانضم إلى منظمات معادية لإسرائيل تعمل على الإساءة إليها.وقال نتنياهو، في شريط باللغة الإنجليزية تم بثه على مواقع التواصل: إن الديمقراطية في إسرائيل مهددة من قبل الحكومة التي تقر قوانين غير دستورية وتريد محو الحريات الأساسية.وقال نتنياهو في شريط اخر باللغة الإنجليزية يهاجم فيه الحكومة ويؤكد ان خطوات الحكومية ستقضي على الديمقراطية، وهذا من شانه ان يؤثر على دول ديمقراطية أخرى.وقال نائب رئيس الائتلاف الحكومي إن ما يقوم به نتنياهو يمس بأخلاقيات إسرائيل والتي يجب تقويتها وليس هدمها كما يفعل رئيس المعارضة.