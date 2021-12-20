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شاهد: أمطار ورعد وبرق على القاهرة الكبرى في مصر

شاهد: أمطار ورعد وبرق على القاهرة الكبرى في مصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت عدة محافظات في جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين،  أمطاراً غزيرة إضافة للبرق والرعد، حيث تم تعطيل الدراسة في هذه المناطق.

ومن المتوقع أن تزداد تمتد فرص الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وباقى السواحل الشمالية للبلاد، وفق (اليوم السابع).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: "يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس".

كما تشهد البلاد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

 



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