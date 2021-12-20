مستشار وزيرة الصحة: لا إصابات بالمتحور (أوميكرون) في قطاع غزة



وأشار أبو وردة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى وجود 46 حالة حرجة ومتوسطة تتلقى العلاج بالمستشفيا، مبيناً أن نسبة أشغال أسرة العناية المكثفة تبلغ 32 بالمئة.



ودعا مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، المواطنين، إلى تلقي اللقاحات المتوفرة بالمراكز الصحية لتفادي أية أعراض خطيرة في حال الإصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنأكد فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، عدم وجود أي اصابات بالمتحور الجديد(أوميكرون) في القطاع، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة في ظل الأحوال الجوية الباردة التي يكثر فيها الاصابة بالأمراض التنفسية.