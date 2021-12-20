(واللا): معظم جرائم إطلاق النار في إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش





وبحسب الموقع، فقد كشفت معطيات رسمية أن 70% من مجمل جرائم إطلاق النار في إسرائيل نُفذت بأسلحة مسروقة من الجيش الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وتشير المعطيات إلى "عجز الجيش الإسرائيلي في حراسة مخزون أسلحته، إذ طرأ ارتفاع بنسبة 22% على عدد العبوات الناسفة التي تستخدم في تصفية الحسابات، وارتفاع كمية المواد الناسفة المسروقة من قواعد الجيش والتي تستخدم في هذه الجرائم".





وبحسب المعطيات، فإن معظم هذه الأسلحة تستخدم في المجتمع العربي، حيث ضبطت الشرطة الإسرائيلية قرابة 2200 قطعة سلاح منذ بداية العام الحالي، وفق (واللا).





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن معظم جرائم إطلاق النار في الوسط العربي داخل إسرائيل تنفذ بسلاح الجيش الإسرائيلي.