دولي

ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف

ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف، وذلك بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.

من جانبه، ذكر آدم عبد المولى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد: "قد نواجه كارثة غير مسبوقة"، متوقعاً تعرض 300 ألف طفل دون سن الخامسة، وذلك لسوء تغذية حاد في الأشهر المقبلة، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف: "سيقضون إذا لم نساعدهم بسرعة"، فيما طالبت الأمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل الاستجابة للأزمة. 

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن نحو 7.7 ملايين شخص، أي ما يقدر نصف سكان الصومال (15.9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في العام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% في عام واحد، وتتوقع أن تزداد الأزمة سوءا مع احتياج 4.6 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية بحلول مايو 2022، حيث تشهد البلاد شحا في الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ 30 عاماً.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "إذ يرزح ما لا يقل عن سبعة من كل عشرة صوماليين تحت خط الفقر، بينما أدى شح الأمطار إلى تعطيل المحاصيل بشدة وأثر أيضا على المجتمعات التي تعتمد على تربية المواشي. ويترافق ذلك مع تضخم مرتفع". 

من جانبها، وبينت خديجة ديري، وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية خديجة ديري قائلة: "الخطر كبير لدرجة أنه بدون مساعدات إنسانية فورية، سيموت أطفال ونساء ورجال جوعاً في الصومال". 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حالة طوارئ إنسانية بسبب الجفاف.

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