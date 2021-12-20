اشتيوي: الاحتلال يهدف لتنفيذ مخططاته بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأكد مراد اشتيوي، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتعزيز تواجد المواطنين في أراضيهم غرب سلفيت؛ لافشال مخطط الاحتلال بالسيطرة على 20 دونماً من أراضي بلدة بديا.وقال اشتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: "إن استيلاء الاحتلال على عشرات الدونمات في بلدة بديا يهدف لتنفيذ مخطط الاحتلال المسمى "مستعمرة ارئيل الكبرى" عن طريق ربط المنطقة الصناعية في المستعمرة بمنطقة الراس في سلفيت قي اطار فصل محافظات الضفة عن بعضها البعض".واستنكر اشتيوي محاولات الاحتلال للسيطرة على مزيد من الاراضي عبر الاستيطان الرعوي وتأمين الحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم واقامتهم للكرفانات على أراضي المواطنين، إلى جانب توفير كل ما يلزم من بنى تحتية في إطار تنفيذ مخططاتهم .